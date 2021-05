Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall/Fahrzeugüberschlag

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Bundesstr. 445, Gemarkung Rimmerode. Zeit: Sa. 08.05.2021, 13:55 Uhr. Ein 69-Jähriger SKODA-Fahrer aus Göttingen befuhr mit seinem PKW die Bundesstr. 445, von Bad Gandersheim kommend, in Fahrtrichtung Sebexen und er geriet in Höhe vom Reitergut Rimmerode nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf touchierte er die dortbefindliche Schutzplanke und kam danach im Straßengraben nach Überschlag zum Stillstand. Fzg. -führer zog sich keinerlei Verletzungen zu- glücklicher Weise. An dem Skoda entstand wirtschaftl. Totalschaden in geschätzter Höhe von 6000.-Euro und an der Schutzplanke wurden zwei Felder beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell