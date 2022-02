Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Unbekannter beschädigt Kühlanlage von Discounter

Deißlingen (ots)

Noch nicht bekannt ist das Schadensausmaß, das durch eine absichtlich beschädigte Kühlanlage bei einem Discounter in der Straße "Im Fürsten" entstanden ist. Ein Unbekannter hatte von Dienstag auf Mittwoch ein Kupferrohr an der Außenfassade abgerissen und damit die Funktion der Kühlanlage, die an der Rückseite des Gebäudes angebracht ist, außer Kraft gesetzt. Weil die Kühltheken im Verkaufsraum an der Anlage angeschlossen sind, wurde die Kühlkette der Waren unterbrochen. Die Produkte mussten daher noch am Morgen aus dem Verkauf genommen werden. Wie die Polizei ermittelte, dürfte die Tat zwischen 21 Uhr und 4 Uhr stattgefunden haben. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter Telefon 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell