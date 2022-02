Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Kraftstoffgeruch und umgestürzter Baum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montagabend, 21.02.2022 um 21:50 Uhr zu einem abgestellten Pkw in der Ringstraße alarmiert. Anwohner hatten an diesem Fahrzeug Kraftstoffgeruch wahrgenommen. Durch die ausgerückten Einsatzkräfte konnte zunächst kein auslaufender Kraftstoff festgestellt werden. Da aber offensichtlich der Tankdeckel eine Undichtigkeit aufwies, wurde die Weiterfahrt des Fahrzeuges, in Absprache mit der Polizei, untersagt und es musste ein Abschleppunternehmen beauftragt werden. Für die Feuerwehr waren keine Maßnahmen vor Ort erforderlich und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Ein umgestürzter Baum auf dem Strandweg sorgte am Dienstagmorgen um 08:16 Uhr für einen Einsatz der Löscheinheit Alt-Wetter. Nach einem ausgiebigen Fußmarsch am Harkortsee konnte der Baum ca. 500 m vom Minigolfplatz entfernt auf dem derzeit gesperrten Seeweg vorgefunden werden. Das Hindernis wurde mittels Kettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

