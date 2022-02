FW-EN: Wetter - Weitere Sturmeinsätze am Samstag und Brand im Gebäude

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter - Weitere Sturmeinsätze am Samstag und Brand im Gebäude

Wetter (Ruhr)

Der Sturm "Zeynep" beschäftigte die Feuerwehr Wetter (Ruhr) auch am Samstagnachmittag noch einige Male. Die Löscheinheiten Alt-Wetter und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel waren noch zu insgesamt fünf Einsätzen im Stadtteil Alt-Wetter unterwegs. In der Gartenstraße, der Bergstraße und der Harkortstraße mussten lose Dachziegel vom Dach entfernt werden. An zwei Gebäuden in der Kaiserstraße wurden lose Kaminverkleidungen geborgen bzw. wieder befestigt. In der Königstraße konnte durch die Besatzung des Rüstwagens ein loses Fassadenteil entfernt werden. Auch bei diesen Einsätzen wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder tatkräftig von der Rufbereitschaft des Stadtbetriebes unterstützt, wie auch schon am Vortag. Zahlreiche Sperrungen von Bürgersteigen sind derzeit im Stadtbild von Alt-Wetter erkenntlich. Für die Dauer der Rettungsarbeiten auf der Kaiserstraße war diese gesperrt.

Neben den insgesamt 36 Sturmeinsätzen wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein am Sonntag, 20.02.2022 um 03:43 Uhr noch zu einem Brand in einem Gebäude in der Goethestraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte, hatte die Polizei sich schon Zutritt in die betroffene Wohnung verschaffen und eine Person aus dieser gerettet. Die Person wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde die Wohnung auf weitere Personen durchsucht. Als Ursache für den Brandgeruch und die Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen im Backofen festgestellt werden. Das Backblech mit den angebrannten Chicken-Wings wurde nach draußen verbracht und die Wohnung anschließend belüftet. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls noch kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren allerdings nicht mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

