Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Josefstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 12-Jährige war gegen 7.40 Uhr auf ihrem Fahrrad in Richtung Frerener Straße unterwegs. Als sie den Kreisverkehr befuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Pkw, der das Mädchen an der Ausfahrt zur Josefstraße übersah. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der 12-Jährigen. Diese gab an, nicht verletzt worden zu sein. Beide Beteiligten setzten ihren Weg anschließend fort. Erst später verspürte die junge Radfahrerin Schmerzen und meldete den Unfall der Polizei. Der Autofahrer wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

