Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Mülltonne in Brand geraten

Börger (ots)

Bereits am 23. Januar geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Restmülltonne gegen 13.40 Uhr an einer Sporthalle in der Jahnstraße in Börger in Brand. Die Mülltonne wurde durch den Brand vollständig zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

