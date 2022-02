Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Hilfeleistungseinsätze im Ortsteil Wengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Sonntag, 13.02.2022 um 20:34 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Elbergweg" alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung war eine Person gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Ein Bekannter mit einem Ersatzschlüssel konnte diese ebenfalls nicht öffnen, weil der Wohnungsschlüssel von innen in der Tür steckte und es sich nicht um ein besonders Schloss handelte. Durch die Einsatzkräfte konnte mittels Spezialwerkzeug ein Fenster schadenfrei geöffnet werden und die Person anschließend an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Am Montagmorgen wurde die Löscheinheit Wengern um 06:22 Uhr erneut mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür" alarmiert. Diesmal befand sich die Patientin allerdings nicht hinter der Tür, sondern vor der Wohnungstür. Da aber nicht sicher war, ob der Herd ausgeschaltet war, wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte durch den Rettungsdienst nachalarmiert. Ein Wohnungsschlüssel hatte die Person nämlich nicht bei sich. Die Wohnungstür konnte durch die Einsatzkräfte schadenfrei geöffnet werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz wurde nach 45 beendet.

