FW-EN: Wetter - Unterstützung Rettungsdienst und Brandmeldealarm

Die Löscheinheit Wengern wurde am Freitag, 11.02.2022 um 12:44 Uhr zur Unterstützung eines Schwerlast-RTWs in die Osterfeldstraße alarmiert. Hier war eine Person aus dem Krankenhaus entlassen worden und sollte nun in die Wohnung verbracht werden. Die Besatzung des Spezialfahrzeuges wurde durch vier ehrenamtliche Einsatzkräfte unterstützt und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden Freitag Abend um 19:56 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Pflegeeinrichtung in der Hartmannstraße alarmiert. Durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von Wasserdampf ausgelöst. Aufgrund der Situation waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

