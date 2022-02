Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unterstützung Rettungsdienst

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, 08.02.2022 um 09:41 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in dem Mehrfamilienhaus wurde die Besatzung des Rettungswagens beim Transport der Person zum Fahrzeug unterstützt. Der Einsatz konnte nach zwanzig Minuten beendet werden.

