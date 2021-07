Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Ohne Führerschein, unter Drogen und mit gefälschten Kennzeichen - Polizei fasst Raser im Gebüsch

Duisburg (ots)

Polizisten haben Mittwochabend (28. Juli, 23:55 Uhr) einen Opel-Fahrer auf der Rheinstraße nach mehreren waghalsigen Fahrmanövern gestoppt. Der Mann (27) fiel den Beamten auf der Florastraße auf, als er deutlich zu schnell durch den verkehrsberuhigten Bereich raste. Die Polizei folgte dem 27-Jährigen und gab ihm Anhaltezeichen. Er reagierte nicht und flüchtete. Dabei ignorierte er Vorfahrtsregeln und fuhr in Tempo-30-Zonen auf nasser Fahrbahn bis zu 90 km/h. In seinem Corsa befanden sich fünf weitere Personen - obwohl nur vier weitere erlaubt sind.

An der Einmündung Rheinstraße verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, schleuderte über eine Grünfläche und landete vor einer Sitzbank. Er floh zu Fuß in ein Gebüsch auf der Deichstraße. Dort nahmen die Polizisten den Mann fest. Ein Alkoholtest verlief positiv. Die Einsatzkräfte stellten außerdem fest, dass der Raser keine Fahrerlaubnis besitzt und sein Auto weder angemeldet noch versichert ist. Am Fahrzeug befanden sich gefälschte Kennzeichen, Siegel und Plaketten. Es wurde sichergestellt - mit plattem Reifen und beschädigter Stoßstange. Der Fahrer verletzte sich bei seinem Fluchtversuch leicht, die anderen Autoinsassen blieben unverletzt.

Die Beamten nahmen den Duisburger mit zur Wache. Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der 27-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige u. a. wegen Fahrerflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung auseinandersetzen.

