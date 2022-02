Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Wasser im Keller, Brandmeldealarm und umgestürzter Baum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 04.02. 2022 um 18:01 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Schöntaler Straße alarmiert. Hier hatten Anwohner festgestellt, dass die Kellerräume unter Wasser standen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass das Wasser circa 10 cm in den Räumlichkeiten stand. Die Ursache war allerdings nicht der eingesetzte Regen, sondern die Zuleitung in das Wohnhaus, wie ein Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens, AVU, feststellte. Hier war eine Undichtigkeit vorhanden. Diese wurde abgesperrt und das Wasser mittels Wassersauger aus dem Keller entfernt. Die ausgerückten 15 Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach guten zwei Stunden beenden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Samstag, 05.02.2022 um 15:28 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der Zubereitung von Essen war dieses etwas zu lang auf dem Herd und ist deswegen angebrannt. Der Bereich war vor Eintreffen der Feuerwehr schon gelüftet worden. Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren deshalb keine Maßnahmen mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Esborn wurde am Sonntag um 07:18 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Straße "Im Mühlenteich" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass ein umgestürzter Baum auf einer Telefonleitung hing. Der Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Die Störabteilung der Telekom wurde durch die Kreisleitstelle verständigt. Die ausgerückten Kräfte konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell