FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Donnerstagabend, 03.02.2022 um 22:24 Uhr durch mit Kreisleitstelle mit dem Stichwort "Verkehrsunfall, eingeklemmte Person" in die Oberwengerner Straße alarmiert. Aufgrund ungenauer Ortsangaben war zunächst nicht klar, wo die Einsatzstelle sich genau befand. Durch die ersten Einsatzkräfte konnte diese dann auf der Oberwengerner Straße in Höhe der neuen Ruhrbrücke ausfindig gemacht werden. Hier war ein Pkw, aus bisher ungeklärter Ursache, durch ein Geländer gebrochen und dann in einem Abhang zum Stehen gekommen. Zwei Personen aus dem Fahrzeug konnten sich selbstständig befreien. Diese wurden dem Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Aufgrund einer Rauchentwicklung an dem Fahrzeug wurde ein Löschangriff aufgebaut. Um das Fahrzeug sichern zu können, wurde von einer tiefer gelegenen Hoffläche ein Zugang zum Fahrzeug freigeschnitten. Hierzu musste mittels einer Motorsäge Grünbewuchs entfernt werden. Der Opel, wurde anschließend unterbaut und dann mit der Seilwinde vom Rüstwagen gegen wegrutschen gesichert. Durch ein Abschleppunternehmen wurde das Fahrzeug anschließend geborgen und abtransportiert. Das Energieversorgungsunternehmen, AVU, war wegen einer beschädigten Straßenlaterne ebenfalls vor Ort. Durch die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes wurde abschließend eine provisorische Sicherung des Geländers vorgenommen. Die kompletten Arbeiten wurden durch die Feuerwehr großflächig ausgeleuchtet. Für die Dauer des Einsatzes war die Oberwengerner Straße in dem Bereich halbseitig gesperrt. Nach den Aufräumarbeiten konnten die 30 ausgerückten ehrenamtlichen Einsatzkräfte den Einsatz nach guten zwei Stunden beenden.

Angaben zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr Wetter (Ruhr) nicht gemacht werden, hierzu wird an die Pressestelle der Polizei verwiesen.

