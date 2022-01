Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, 22.01.2022 um 15:57 Uhr zu einer Verunreinigung auf der Fahrbahn in der Straße "Horstbecke" alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde ein Warnschild aufgestellt und die Einsatzstelle anschließend an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben. Dieser kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahr auf der Fahrbahn. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 45 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Wengern wurde um Punkt 0:00 Uhr am Sonntag zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes in der Osterfeldstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen eines speziellen Rettungswagens (Schwerlast-RTW) wurde die Tragehilfe durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte durchgeführt. Der Einsatz konnte daraufhin nach guten 1,5 Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell