Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte werfen mit Pflasterstein

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am frühen Donnerstagmorgen (02.09., 00.20 Uhr) warfen zwei Personen einen Pflasterstein in die Scheibe eines Geschäfts an der Münsterstraße.

Nach dem Wurf flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Zeugen beschrieben sie als schlank und vermutlich männlich. Einer trug einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Jogginghose und einen Rucksack.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell