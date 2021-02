Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Geparktes Auto gestreift

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 9 Uhr in der Albertviller Straße. Ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes Atego streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Citroen und beschädigte diesen.

Murrhardt: Von Straße abgekommen

Ein 48-Jähriger befuhr am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr mit seinem BMW die Landesstraße 1150 aus Kaisersbach kommend in Richtung Kirchenkirnberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aufgrund der örtlich überfrierenden Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte letztlich in den Straßengraben. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Backnang: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr einen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Industriestraße abgestellten Ford und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Sulzbach an der Murr: 5000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 28-jährige Autofahrerin war am Montagmorgen gegen 6:50 Uhr mit ihrem Passat auf der B14 aus Schwäbisch Hall kommend in Richtung Sulzbach an der Murr unterwegs. Kurz nach Berwinkel wollte sie auf einer langen Geraden einen Lkw überholen, übersah hierbei allerdings den Honda eines 63-Jährigen, der bereits dabei war, den Lkw zu überholen und kollidierte mit diesem. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

