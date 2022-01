Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde in der Nacht zum Donnerstag um 00:17 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Varneystraße alarmiert. Hier war eine ältere Dame in der Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Über den installierten Hausnotruf rief sie daraufhin um Hilfe. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Nach dem Tausch des Schließzylinders wurde die Besatzung vom Rettungswagen noch beim Transport der Person zum Fahrzeug unterstützt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell