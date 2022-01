Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Baum auf Fahrbahn und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Montag, 10.01.2022 um 14:56 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Durch die erst ausgerückten Einsatzkräfte konnte allerdings im gesamten Verlauf der Straße kein Hindernis auf der Fahrbahn festgestellt werden, sodass der Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen wurde.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag, 11.01.2022 um 12:42 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war die entsprechende Halle vorbildlich geräumt und es wurde mitgeteilt, dass eine mobile Absauganlage Feuer gefangen hatte, welche durch die Mitarbeiter schon ins Freie gebracht worden war. Das Gerät wurde mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und die Halle wurde belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

