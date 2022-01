Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - ausgelöster CO-Melder

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Sonntag, 09.01.2022 um 09:46 Uhr zu einem ausgelösten CO-Melder in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Virchow-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte der ausgelöste Warnmelder wahrgenommen werden, aber mit den Messgeräten der Feuerwehr konnten zunächst keine erhöhten Werte festgestellt werden. Durch den Bezirksschornsteinfeger, welcher ebenfalls Mitglied der Feuerwehr ist, wurde empfohlen die restlichen Wohnungen welche ebenfalls an dem Kamin hängen, zu kontrollieren. Hierzu wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Eine Wohnungstür im Dachgeschoss musste mittels Spezialwerkzeug geöffnet werden. In keiner Wohnung konnten Auffälligkeiten festgestellt werden. Das Energieversorgungsunternehmen, AVU, war ebenfalls vor Ort und führte Messungen durch. Während des ganzen Einsatzes war vorsorglich ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Abschließend wurde der Kamin durch den Bezirksschornsteinfegermeister noch kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Hauseigentümer übergeben und der Einsatz konnte nach eineinhalb Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell