Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Einfamilienhaus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Mittwoch, 05.01.2022 um 09:55 Uhr zu einem Brandmeldealarm in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bollwerk" alarmiert. Die Meldung war über ein Sicherheitsunternehmen bei der Kreisleitstelle Schwelm eingegangen. Durch den Einsatzleiter konnte vor Ort eine Person angetroffen werden, welche angab, dass ein Rauchmelder aufgrund von Wasserdampf aus einem Bügeleisen ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell