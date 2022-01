Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und unbekannte Rauchentwicklung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden am Montag, 24.01.2022 um 11:44 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Pflegeheim in der Hartmannstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der entsprechende Bereich des Hauses schon vorbildlich geräumt. Durch einen Trupp konnte festgestellt werden, dass sich in einer Küche im ersten Obergeschoss Fett in einer Pfanne entzündet hatte. Das Feuer war durch eine Mitarbeiterin schon gelöscht worden. Mittels Wärmebildkamera wurde der Bereich auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Nach Lüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben werden und der Einsatz nach einer guten Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, 25.01.2022 um 13:00 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gartenhaus in der Gustav-Vorsteher-Straße alarmiert. Umfangreiche Erkundungsmaßnahmen in dem kompletten Bereich führten allerdings nicht zu einem Schadenfeuer, sodass dieser Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen wurde.

