Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Wasser in Wohnung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstagabend um 19:56 Uhr zu einem Technischen Hilfeleistungseinsatz in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf der Höhe" alarmiert. Eine Bewohnerin im ersten Obergeschoss stellte fest, dass aus ihrer Decke und den Lampen Wasser tropfte. Da auf klingeln und klopfen in der darüber liegenden Wohnung niemand öffnete, wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet. Hier konnte im Badezimmer ein übergelaufenes Waschbecken festgestellt werden. Das laufende Wasser wurde abgestellt. Der Strom in der Wohnung im ersten Obergeschoss wurde abgestellt und die Einsatzstelle anschließend an den Vermieter übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell