Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Rollerdieb

Grevenbroich (ots)

Im Rahmen der Streife fiel Beamten am frühen Mittwochmorgen (27.10.), gegen 3:45 Uhr,ein Kleinkraftfahrer auf. Der junge Fahrer bog ohne Licht in die "Röntgenstraße" ein, woraufhin die Polizisten sich zu einer Kontrolle entschieden. In Höhe des Montanushofes machten die Beamten durch Anhaltezeichen auf sich aufmerksam, dies ignorierte der Mann jedoch und fuhr vor der Polizei davon. In Höhe der "Erckensstraße" verloren die Ordnungshüter den Flüchtigen zunächst aus den Augen. Der Erfolg der umgehend eingeleiteten Fahndung und späteren Verfolgung zu Fuß ließ nicht lange auf sich warten. An der "Stadtparkinsel" stellten Polizisten den Flüchtigen. Der 17-jährige Grevenbroicher zeigte sich geständig und gab an, dass er den Roller kürzlich in Kapellen gestohlen habe. Er war bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Die Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen. Der rechtmäßige Besitzer konnte aufgrund der Versicherungskennzeichen schon ausfindig gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell