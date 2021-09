Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Thedinghausen (ots)

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Thedinghausen. Ein 50-jähriger Rennradfahrer befuhr am Donnerstagnachmittag den Radweg der Achimer Landstraße (L 156) in Richtung Achim. In Höhe der Einmündung zum Klärwerk Eißel stieß er mit dem Pkw eines 76-jährigen Mannes zusammen, der aus Achim kam und an der Unfallstelle nach rechts abbiegen wollte. Der 50-Jährige stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rennradfahrer musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme und den Einsatz des Rettungshubschraubers war die Straße zum Klärwerk für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell