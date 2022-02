Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - gemeldeter Gasaustritt aus einer Baugrube

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die komplette Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Mittwoch um 12:01 Uhr über digitale Meldeempfänger und die Sirenen zu einem gemeldeten Gasaustritt an der Ruhrstraße alarmiert. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde zunächst eine Baugrube direkt auf der Ruhrstraße kontrolliert, da zu dem Alarmierungszeitpunkt dort Bauarbeiten stattgefunden haben. Hier konnte allerdings kein Gasaustritt festgestellt werden und auch die anwesenden Bauarbeiter konnten keine Auffälligkeiten feststellen. Nach Rücksprache mit dem Anrufer wurde mitgeteilt, dass der Gasaustritt aus einer Baugrube auf dem angrenzenden Parkplatz eines Industriebetriebes wahrgenommen worden war. Nach Kontrolle dieser Grube, ebenfalls durch einen Trupp unter Atemschutz, konnte auch hier kein aufsteigendes Gas festgestellt werden. Es konnten lediglich erkundet werden, dass Luftblasen aus einer Leitung in der Grube aufstiegen. Hierbei handelte es sich allerdings nicht um Gas. Zur Sicherheit wurde die Einsatzstelle ebenfalls noch das Versorgungsunternehmen "AVU" mit Messgeräten kontrolliert. Aber auch diese gaben Entwarnung. Die aufgebauten Maßnahmen konnten zurückgebaut werden und die ausgerückten ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

Aufgrund von Absprachen zwischen der Feuerwehr Herdecke und der Feuerwehr Wetter (Ruhr) waren ebenfalls ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Herdecke vor Ort.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell