Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Haftbefehl und illegale Beschäftigung

Stuttgart

Am späten Mittwochvormittag des 01.09.2021 prüften Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Stuttgart den Neubau einer Feuerwache in Stuttgart. Dabei wurden unter anderem 13 Arbeiternehmer aus dem Kosovo, Bosnien und Nordmazedonien bei Elektroinstallationsarbeiten angetroffen. Sie waren für Firmen aus Slowenien und Kroatien tätig. Alle Personen wiesen sich mit slowenischen bzw. kroatischen Aufenthaltstiteln aus, welche sie jedoch nicht zur Ausübung einer Beschäftigung in Deutschland berechtigten. In der Folge wurden gegen alle 13 Arbeitnehmer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen und an die Polizei übergeben. Zwischenzeitlich wurden durch die zuständige Ausländerbehörde Ausreiseverfügungen für die Arbeitnehmer erwirkt. Diese müssen die Bundesrepublik Deutschland nun verlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen die Arbeitgeber werden durch das Hauptzollamt Stuttgart geführt.

Bereits am Morgen wurde auf einem Bauvorhaben in der Stuttgarter Innenstadt im Rahmen einer Prüfung ein Arbeitnehmer festgenommen, für den aufgrund eines Raubdeliktes ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde ebenfalls an die nächste Polizeidienststelle zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell