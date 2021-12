Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer griff vom Carport auf Wohnhaus über.

Paderborn-Neuenbeken (ots)

Am Samstag, dem 25.12.2021 geriet in den frühen Morgenstunden (06:30 Uhr) ein Volkswagen Tiguan aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer griff von dem Carport, unter welchem das Fahrzeug stand auf die Garage und das Dach des daneben befindlichen Einfamilienhauses über. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 10:00 Uhr. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell