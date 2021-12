Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Einbrüche an Heiligabend in Elsen

Paderborn-Elsen (ots)

24.12.2021, 15:00 Uhr - 21:40 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Antoniusstraße in Elsen und brachen zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr in dieses ein. Die Täter benutzten eine Leiter, um zu dem rückwärtigen Schlafzimmer zu gelangen. Hier wurde an der Dichtung der Fensterscheibe ein Werkzeug eingesetzt, so dass diese beschädigt wurde. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Ein Tresor, sowie Bargeld in 5 stelliger Höhe wurden entwendet. Die Täter konnten unerkannt mit dem Diebesgut fliehen.

Weiterhin brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 21:40 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Dreiparteienhauses in der Scharmeder Straße in Elsen ein. Im rückwärtigen Bereich des Hauses wurde zunächst versucht ein Fenster aufzuhebeln, als dies nicht gelang, wurde ein Werkzeug an der Glasdichtung eingesetzt, um so die Scheibe zu beschädigen. Die gesamte Wohnung wurde durchwühlt. Die Täter flohen unerkannt mit Bargeld in dreistelliger Höhe in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu einem der Einbrüche oder beiden Einbrüchen machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten können? Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/ 306-0 entgegen.

