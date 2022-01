Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.01.22

Eschwege (ots)

Geparktes Auto beschädigt I

Auf dem Parkplatzgelände der "Hausärzte am Bahnhof" in Eschwege beschädigte gestern Morgen, um 09:10 Uhr, ein 71-Jähriger aus Cornberg mit seinem Pkw beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Daimler. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.

Geparktes Auto beschädigt II

Um 10:05 Uhr befuhr ein 51-Jähriger aus Warstein mit einem Sattelzug den Steinweg in Waldkappel-Bischhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Sattelzug beschädigte er mit der linken Seite des Aufliegers einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Pkw VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Um 14:24 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw in Richtung Eschwege. Dabei fuhr er über den Meißner und geriet in der S-Kurve am "Schwalbental" mit dem Auto ins Schleudern. Dadurch fuhr er geradeaus weiter, anstatt dem Kurvenverlauf zu folgen und beschädigte so einen Leitpfosten sowie ein Straßenschild. Der Sachschaden wird mit 5700 EUR angegeben.

Wildunfall

Eine 35-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr heute Morgen, um 07:09 Uhr, die B 249 aus Richtung Schwebda kommend in Richtung Frieda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der anschließend nicht mehr aufgefunden werden konnte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Banner

Zwischen dem 05.01.2022, 18:00 Uhr und dem 06.01.2022, 08:00 Uhr wurde der Banner des DRK (Impfstelle), der an der Hauswand der Sporthalle "Dünzebacher Torturm" längsseitig angebracht war, beschädigt. Der Banner wurde abgerissen und die Ösen dadurch zerstört. Der Schaden wird mit 110 EUR angegeben. Unter dem Auto des DRK konnte der beschädigte Banner wieder aufgefunden werden. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Scheune

Zwischen dem 04.01.22, 17:00 Uhr und dem 05.01.22, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Scheune in der Feldgemarkung von Weißenborn, "Auf dem Loh" ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Scheunentores begaben sich die Täter zu den zwei dort untergestellten Schleppern und bauten aus diesen die Technik (Display, GPS) aus. Weiterhin wurden zwei Anhängemäuler der Schlepper entwendet. Aus einem Schlepper wurde noch der Dieselkraftstoff abgepumpt und gestohlen. Dabei soll es sich um ca. 500 - 600 Liter handeln. Der Schaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben. Die Scheune befindet sich an der Landstraße zwischen Weißenborn und Rambach und ist über einen Wirtschaftsweg zu erreichen. Es wird gebeten, auffällige Beobachten an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 zu melden.

Polizei Sontra

Mit Fahrrad gestürzt

Um 08:19 Uhr befuhr heute Morgen eine 34-Jährige aus Sontra mit ihrem Fahrrad die Mühlbergstraße in Sontra. Witterungsbedingt verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über das Rad und stürzte dadurch. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt. Am Rad entstand ein Schaden von ca. 100 EUR.

Unfallflucht

Um 11: 00 Uhr wurde gestern Vormittag ein geparkter brauner Pkw Peugeot 508 angefahren und beschädigt. Der Peugeot war in der Straße "Brandstätte" in Sontra abgestellt und wurde offensichtlich beim Vorbeifahren beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Verkehrsinsel gefahren

Um 16:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 31-Jähriger aus Rumänien mit einem Sattelzug die Leipziger Straße in Fürstenhagen in Richtung Helsa. Kurz vor dem Ortsausgang kam er mit dem Sattelzug von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel, wodurch das Fahrzeug als auch das Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel beschädigt wurden.

Wildunfall

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Nachmittag auf der L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Rommerode ereignet hat. Um 16:52 Uhr überquerte kurz nach der Ortslage von Friedrichsbrück ein Reh die Fahrbahn und wurde dabei von dem Pkw eines 55-Jährigen aus Großalmerode erfasst. Dessen Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Reh lief verletzt davon.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am gestrigen Morgen ereignete sich auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg ein Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das ca. 400 Meter vor dem Parkplatz "gelber Grund" die Bundesstraße überquerte. Dabei wurde es von dem Pkw einer 53-Jährigen aus Hohengandern erfasst und tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Sachbeschädigung

Erneut wurde ein Gebäude eines Reiseunternehmens im Bornemannweg in Witzenhausen durch Farbschmierereien beschädigt. Diese wurden über das vergangene Wochenende sowohl an die Gebäudewand als auch an die Grundstücksmauer gesprüht, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

