POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte am gestrigen Abend ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der die B 250 aus Richtung Thüringen kommend in Richtung Wanfried unterwegs war. Ca. 200 Meter nach dem Abzweig zum "Bahnhof Großburschla" kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier, das den Aufprall nicht überlebte. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 62-Jähriger aus Gersthofen mit einem Lkw die B 27 und beabsichtigte in der Gemarkung von Wichmannshausen nach links auf die B 400 abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 62-Jährige einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter, der von einem 58-Jährigen aus Alheim gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 EUR; beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen, um 06:30 Uhr, ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der auf der L 3226 zwischen Burghofen und Friemen unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 57-Jähriger aus Waldkappel die Straße "Am Stieg" in Witzenhausen und beabsichtigte nach links auf die B 451 in Richtung Großalmerode abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der stadtauswärts unterwegs war und von einer 42-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Unfall beim Einparken

Beim Einparken touchierte gestern Vormittag, um 11:36 Uhr, ein 88-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen.

