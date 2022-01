POL-ESW: Pressebericht vom 04.01.22

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 04.01.22

Eschwege

Radfahrerin schwer verletzt

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Gemarkung von Meinhard-Frieda ein Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 15:22 Uhr befuhr diese den dortigen Radweg und musste dann die B 249 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda überqueren, um dem Radweg zu folgen. Zu diesem Zweck ist dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h ausgeschildert sowie eine Querungshilfe auf der Bundesstraße eingerichtet. Die 50-Jährige aus der Gemeinde Meinhard beabsichtigte nun mit ihrem Mountain-Bike die Bundesstraße in diesem Streckenabschnitt zu überqueren und fuhr los, als die Fahrbahn auf ihrer Seite (aus Richtung Eschwege) frei war. Kurz nachdem sie losgefahren war, wurde sie von einem Pkw erfasst, der aus Richtung Wanfried kam und verbotswidrig links an der Querungshilfe vorbeifuhr. Der Pkw wurde von einem 37-Jährigen aus Eschwege gefahren. Laut Zeugenaussagen hatte der 37-Jährige zuvor einen Klein-Lkw überholt und es dann nicht mehr geschafft vor der Querungshilfe nach rechts auf seine Fahrspur wieder einzuscheren. Die Radfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß insbesondere schwere Prellungen und wurde in das Krankenhaus gebracht. Auch der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Geparktes Auto beschädigt

Um 13:23 Uhr befuhr gestern Mittag ein 62-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Straße "Schützengraben" in Eschwege. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf, der auf der Fahrerseite entsprechend beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Auffahrunfall durch überholendes Auto

Um 08:03 Uhr befuhren heute Morgen ein 23-jähriger Eschweger und ein 26-jähriger Eschweger mit ihren Pkws die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung Hoheneiche. Ihnen entgegen kam ein Pkw, der in diesem Moment ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte und seinen Überholvorgang nicht richtig eingeschätzt hatte. So war der 23-Jährige gezwungen sein Auto stark abzubremsen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu vermeiden. Durch das starke Abbremsen konnte der dahinterfahrende 26-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dadurch auf den Pkw des 23-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Beide Fahrer blieben unverletzt. Hinweise auf den Fahrer oder den Pkw des Unfallverursachers nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl aus Automaten

Am 03.01.22 ereignete sich in der Nacht der Aufbruch eines Warenautomaten, der vor dem Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege aufgestellt ist. Gegen 01:42 Uhr begaben sich - nach bisherigen Ermittlungsstand - fünf Jugendliche zu dem Automaten, in dem unter anderem Lebensmittel eingelagert sind. Die Tatverdächtigen warfen und schlugen mit mehreren Gegenständen auf den Automaten ein, wodurch dieser zerstört wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Anschließend entnahmen die Jugendlichen mehrere Produkte daraus und flüchteten vom Tatort. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine Personengruppe im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Während einer der Tatverdächtigen blonde kurze Haare hat, waren drei weitere von südländischem Aussehen.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

1. Ca. 15 Jahre alt, südländischer Phänotyp. Bekleidet mit weißen Kapuzenpullover mit größerem Aufdruck auf der Rückseite, dunkle Hose und dunkle Sneaker. Er trug zudem eine schwarze Umhängetasche.

2. ca. 13 Jahre alt, südländischer Phänotyp. Bekleidet mit schwarzer Mütze, dunkelblauer Steppjacke, blaue Jeans und hellgraue Sneaker.

3. ca. 14 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze lockige Haare. Bekleidet mit einer schwarzen Wellensteyn-Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Sneaker.

4. ca. 13 Jahre alt; blonde kurze Haare. Bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Jeans und weißen Sneaker.

Bei dem weiteren Tatverdächtigen soll es sich um einen 14-Jährigen aus Eschwege handeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

