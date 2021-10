Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Zündeln in Schultoilette

Angekokelte Toilettenpapierblätter und Papierhandtücher führten am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr an einer Schule in Heilbronn-Böckingen. Gegen 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Gebäude in der Grünewaldstraße aus. In der Schultoilette hatten Unbekannte mit Feuer gezündelt und brennendes Papier in die Toilette sowie in einen Papierkorb geworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn-Neckargartach: Automaten nicht geknackt

Erfolglos blieb der Versuch einer unbekannten Person einen Parkscheinautomaten in Heilbronn-Neckargartach aufzubrechen. Seit Donnerstagfrüh, gegen 5 Uhr, ist der Automat des Freibadparkplatzes in der Römerstraße völlig demoliert. Der oder die Unbekannte wollte mit massiver Gewalt an das Innere des Automaten gelangen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefonnummer 07131 28330.

Heilbronn-Neckargartach: 20 Kilogramm Honig gestohlen

Mit Honig haben sich unbekannte Einbrecher in Heilbronn-Neckargartach eingedeckt. 20 Kilogramm entwendeten sie im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen aus einem Gartenhaus in der Römerstraße. In dem Garten öffneten die Unbekannten gewaltsam ein weiteres Häuschen, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 28330 entgegen.

Möckmühl: Mülleimer angezündet

Mit Feuer haben mehrere Jugendliche am Dienstagabend in Möckmühl gespielt. Sie zündeten zwei Mülleimer im Schwärz-Bereich an, indem sie trockenes Gras hineinsteckten und dieses ankokelten. Zeugen beschrieben die drei bis vier Jugendlichen wie folgt: im Alter von zehn bis 14 Jahren, circa 160 Zentimeter groß, schwarz gekleidet. Eines der Kinder trug einen kleinen Rucksack mit sich. Der Polizeiposten Möckmühl bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06298 92000.

A 81 / Hardthausen am Kocher: Couragierte Helfer verhindern Umkippen eines LKW-Anhängers

Aufgrund einer starken Windböhe ist ein LKW-Anhänger am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Hardthausen am Kocher umgekippt. Der 49-Jährige am Steuer des LKW war gegen 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Neuenstadt in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Kochertalbrücke kippte der Anhänger nach links und drohte auf den Fahrstreifen zu fallen. Zwei unbeteiligte LKW- Fahrer und ein PKW-Fahrer erkannten die missliche Lage und eilten dem LKW-Fahrer zur Hilfe. Nachdem die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung die Autobahn gesperrt hatte, konnte der Anhänger durch die gute Zusammenarbeit zwischen den couragierten Helfern und der Polizeibeamte mithilfe von Spanngurten wieder aufgerichtet werden. Nach einer Dauer von circa 30 Minuten war die Vollsperrung aufgehoben. Das Fahrzeuggespann blieb trotz des Vorfalls fahrbereit. Die Streifenwagenbesatzung begleitete den LKW von der Autobahn.

