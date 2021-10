POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Frankenbach: Unbekannter in schwarzem SUV lässt verletzte Frau zurück

Ein unbekannter SUV-Fahrer hat am Mittwochmittag in Heilbronn-Frankenbach eine bei einem Unfall gestürzte Fahrradfahrerin zurückgelassen und ist geflüchtet. Gegen 12.30 Uhr war der oder die Unbekannte auf der Saarbrückener Straße in absteigende Richtung unterwegs und wollte nach rechts in die Kaiserslauterner Straße abbiegen. Dabei streifte der schwarze Pkw eine in dieselbe Richtung fahrende Radfahrerin auf dem Fahrradstreifen. Infolge kam die 47-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Statt sich um die Frau zu kümmern oder die Rettungskräfte zu verständigen, setzte die Person am Steuer des schwarzen SUV ihre Fahrt fort. Eine Ersthelferin versorgte die Verletzte und rief einen Rettungswagen. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug geben können. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060.

Heilbronn-Böckingen: In Imbiss randaliert und Geschlechtsteil entblöst

Randale, Exhibitionismus und Widerstand: Ein 36-Jähriger hat am Mittwochabend für Aufruhr in einem Imbiss gesorgt. Angestellte des Restaurants in der Kaiserstraße hatten gegen 22 Uhr die Polizei verständigt, weil der Mann offenbar aggressiv in den Laden gekommen sein soll, Mitarbeiter beleidigte und dann sein Geschlechtsteil entblößt habe. Als die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung eintraf, lag der 36-Jährige am Boden, verhielt sich aggressiv und gab an verletzt zu sein. Infolge zog die Polizei eine Rettungswagenbesatzung hinzu. Während der Fahrt in ein Krankenhaus griff er die Rettungswagenbesatzung und die Beamten mehrfach an. In der Klinik angekommen beleidigte er die Polizisten und Rettungskräfte. Im Anschluss brachte die Streifenwagenbesatzung den Mann in eine Spezialklinik, wo er eine Blutprobe abgab. Bei dem Einsatz zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu. Der Mann muss nun mit Anzeigen rechnen.

Heilbronn-Biberach: Mit zu viel Promille am Steuer

Vermutlich aufgrund einer Alkoholisierung hat ein 62-Jähriger am Mittwochabend die Kontrolle über sein Auto verloren. Gegen 21.30 Uhr war der Mann auf der Bonfelder Straße in Heilbronn-Biberach unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn kam der Pkw ins Schlingern, prallte gegen ein Brückengeländer und blieb schließlich quer auf der Fahrbahn stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mindestens 2,8 Promille. Infolge musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Heilbronn: Fußgängerin von Auto angefahren

Ein Auto ist Mittwochfrüh in Heilbronn mit einer Fußgängerin kollidiert. Gegen 5.30 Uhr befuhr der 51-Jährige mit einem Pkw die Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Großgartacher Straße. Von dort wollte er in die Kastellstraße abbiegen. Dabei übersah der Mann eine von rechts kommende 65-Jährige. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Infolge brachte eine Rettungswagenbesatzung sie in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Zaberfeld-Michelbach: Einbrecher in Garage und Gartenhaus

Auf Felgen und E-Bikes hatten es Unbekannte im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochabend in Zaberfeld-Michelbach abgesehen. Im Luikenweg verschafften sie sich Zutritt zu einer Garage und einem Gartenhaus. Daraus entwendeten sie Mountainbikes, Felgen mit Sommerreifen und Gartengeräte. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090.

Neckarsulm: Vermutlich alkoholisiert mit anderem Pkw zusammengeprallt

Nach einem Autounfall am Mittwochabend musste ein 49-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Gegen 20.15 Uhr war der Mann von der Austraße kommend auf der Straße "Rötelquerspange" unterwegs. Dann fuhr er in den Kreisverkehr Rötelkreisel Nord ein. Zeitgleich war eine 46-Jährige auf der Rötelstraße unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten im Bereich des Kreisverkehrs. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Ein Test ergab einen Wert in Höhe von mindestens einem Promille. Anschließend musste der 49-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizeibeamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

