POL-IZ: 210726.8 Brunsbüttel: Durch Taumeln aufgefallen

Auf einer Tankstelle in Brunsbüttel ist am Freitagabend ein Mann aufgefallen, der torkelnd in sein Auto stieg. Eine spätere polizeiliche Kontrolle ergab, dass der Beschuldigte erheblich alkoholisiert war.

Kurz vor 22.00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Autofahrer, der auf dem Gelände einer Tankstelle in Brunsbüttel scheinbar alkoholisiert in seinen Wagen gestiegen und davongefahren war. Eine Fahndung nach dem Mercedes verlief zunächst negativ. Letztlich entdeckte eine Streife den Daimler schließlich doch noch in der Emil-von-Behring-Straße. Am Steuer saß ein merklich alkoholisierter 48-Jähriger, der angab, nichts getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte allerdings ein Ergebnis von 2,65 Promille, woraufhin sich der Beschuldigte einer Blutprobenentnahme stellen musste. Den Führerschein des aus dem Herzogtum Lauenburg Stammenden beschlagnahmten die Polizisten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

