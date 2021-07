Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210726.6 Rosdorf: Biker bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagabend hat sich in Rosdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto ereignet. Der Biker erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen, die Insassen des Fords leichte. Alle Beteiligten kamen in ein Krankenhaus.

Um 20.30 Uhr war ein junger Mann mit seiner Yamaha auf der Luisenberger Straße in Richtung Rensinger Chaussee unterwegs. An der Kreuzung zur Rensinger Chaussee fuhr der 29-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem bevorrechtigten Ford Fiesta, der aus Richtung Rosdorf kommend in Richtung Kellinghusen fuhr. Der 21-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, der Zweiradfahrer aus dem Itzehoer Umland kam schwerverletzt in eine Klinik.

An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 3.000 und 5.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Unfallort komplett gesperrt.

