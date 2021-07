Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210726.5 Itzehoe: Einbrecher am Werk

Itzehoe (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben Einbrecher zwei Objekte in Itzehoe und in Oelixdorf aufgesucht. Sie blieben jeweils unbemerkt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag drangen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bornbusch ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Laptop und ein Smartphone im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Hinweise auf die Eindringlinge gibt es bis jetzt nicht.

In der Alten Landstraße waren Einbrecher im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis zum Samstag aktiv. Sie stiegen über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Geld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Auch in diesem Fall blieben die Täter unerkannt.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise geben können, sollten sich an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

