Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen gesucht

WerlteWerlte (ots)

Am 19. November kam es in Werlte zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-Jähriger war mit seinem VW Polo gegen 15.30 Uhr auf der Mecklenburger Straße in Richtung Sögeler Straße unterwegs. Als er in die Unfriedstraße abbog, kam es zum Zusammen mit einem bislang unbekannten Pkw. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt in Richtung Sögeler Straße fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

