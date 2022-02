Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Nächtliche Motorrad-Spritztour mit Folgen

Oberndorf-Beffendorf (ots)

Mit mehreren Anzeigen muss ein 15-Jähriger rechnen, der mit seinem gleichaltrigen Freund mitten in der Nacht mit einem Motorrad unterwegs war. Nicht nur, dass der Jugendliche keinen Führerschein hatte, sondern das 15 PS starke Zweirad weder zugelassen, noch versichert war. Erschwerend kam noch hinzu, dass der junge Mann auch noch Alkohol getrunken hatte. Die beiden Kumpels waren einer Streife am Donnerstag frühmorgens gegen 2.30 Uhr in der Schramberger Straße aufgefallen, da sie keinen Helm trugen und auch kein Kennzeichen an dem Zweirad angebracht war. Wie sie den Polizeibeamten reumütig mitteilten, waren sie offenbar zu einer Freundin unterwegs. Die Jugendlichen wurden nach einer eindringlichen Belehrung der Polizei gleich noch in der Nacht von den Eltern auf der Polizeiwache abgeholt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell