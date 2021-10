Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Laterne und Baum beschädigt

Fahrer eines silbernen Mercedes gesucht

Emmerich-Hüthum (ots)

Nachdem er einen Straßenbaum und eine Laterne beschädigt hatte, hat sich ein unbekannter Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle an der Einmündung Hoher Weg/ Ingenkampstraße entfernt. Offenbar wollte der Fahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. Oktober 2021) von der Ingenkampstraße nach rechts in den Hohen Weg abbiegen, kam jedoch von der Fahrbahn ab, streifte den Baum und kollidierte mit der Laterne. Ein Anwohner hörte gegen 23:00 Uhr einen Knall, wohlmöglich rührte er von dem Unfall her. Vor Ort blieben silberlackierte Teile einer Mercedes-Frontschürze und Scheinwerferteile zurück. Der Wagen dürfte also erhebliche Schäden davon getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem Verursacherfahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell