POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Wegen tiefstehender Sonne über die Verkehrsinsel

Villingendorf (ots)

Weil die Sonne am Mittwochabend einen Autofahrer in der Hochwaldstraße blendete, verlor dieser für einen kurzen Moment den Überblick und geriet deswegen auf eine Verkehrsinsel. Der 22-Jährige walzte mit seinem Mazda zwei Verkehrsschilder um und kam danach zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Unterboden des Autos stark beschädigt, weshalb es abgeschleppt werden musste. Wie hoch der Schaden an dem Wagen ist, steht noch nicht genau fest.

