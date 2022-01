Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Firma

Haselünne (ots)

Am Samstag zwischen 4.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es in der Lähdener Straße zu einem Einbruch in einem Geschäftshaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Geschäftsräume nach Diebesgut. Die Täter flüchteten im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Schaden ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

