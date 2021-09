Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kripo bittet um Hinweise: Fußgängerin bei Straßenraub schwer verletzt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Fußgängerin bei Straßenraub schwer verletzt - Offenbach

(aa) Eine Fußgängerin wurde am frühen Freitagmorgen bei einem Straßenraub in der Marienstraße schwer verletzt. Kurz nach 5 Uhr war die 57-Jährige in Höhe der Hausnummer 80 unterwegs, als sie plötzlich von hinten angegriffen wurde. Zwei 30 bis 40 Jahre alte und dunkel gekleidete Männer schlugen auf sie ein, zerrten sie in ein nahegelegenes Gebüsch und raubten ihr die Handtasche. Darin befanden sich eine Geldbörse mit Ausweis, Bankkarte und Geld sowie Handy und Schlüssel. Die Täter sprachen laut dem Opfer rumänisch. Die Frau kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 17.09.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

