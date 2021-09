Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Erstmeldung:

Offenbach (ots)

Fahrzeug überschlagen - BAB 45 / Neuberg

(lei) Auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen hat sich gegen 9.10 Uhr ein Auto überschlagen. In Höhe des Parkplatzes "Pfingstweide" war das Fahrzeug zuvor offenbar in die Leitplanke geraten. Die Fahrbahn ist momentan vollgesperrt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Offenbach, 17.09.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

