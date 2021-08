Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Zusammenstoß

Rheinau (ots)

Ein die Straße querendes Reh sorgte am heutigen Mittwoch für einen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr gegen 11 Uhr die K5317 von Wagshurst in Richtung Holzhausen, als das Tier kurz vor einer Abzweigung auf die Fahrbahn lief. In der Folge kollidierte das Kraftrad mit dem Reh, welches dabei zu Tode kam. Der Zweiradlenker verletzte sich schwer und wurde mit dem Hubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

