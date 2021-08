Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Arbeitsunfall

Wolfach (ots)

Mit schweren Verletzungen endete am Dienstagmorgen ein Arbeitsunfall an einem Oberleitungsmast auf einem Firmengelände in der Straße "Halbmeil". Gegen 9.10 Uhr war ein 62-Jähriger an einem Strommasten aus Rundholz mit Abbauarbeiten beschäftigt und nach oben geklettert. Offenbar war der Mast im Erdreich morsch und brach ab, als sich der Mann noch in etwa vier Meter Höhe befand. Er stürzte mit dem Strommast auf ein angrenzendes Rasenstück und verletzte sich schwer. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg geflogen.

