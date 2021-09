Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210930-2: Herbstsonne beeinträchtigt Verkehrsteilnehmer

Pulheim (ots)

Die Polizei weist mit Beginn der herbstlichen Witterungsverhältnisse auf die Gefahren im Straßenverkehr hin.

Mit den sinkenden Temperaturen kann durchaus schon jetzt mit Reifglätte auf den Straßen gerechnet werden. Außerdem verlieren immer mehr Bäume ihr grünes Kleid. Die Blätter fallen zu Boden und bilden dort vermischt mit Regen oder Reif einen gefährlich rutschigen Belag. Die tiefstehende Sonne am Morgen und am frühen Abend trägt dazu bei, dass Verkehrsteilnehmer unter Umständen - und wenn es sich nur um Sekunden handelt - im "Blindflug" unterwegs sind.

Daher der Appell der Polizei: Passen Sie bitte ihre Fahrweise, insbesondere ihre Geschwindigkeit, den örtlichen Gegebenheiten an und achten Sie besonders auf andere Verkehrsteilnehmer. Gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht trägt effektiv dazu bei, gefährliche Verkehrssituationen zu entschärfen und Verkehrsunfälle zu verhindern.

Das nachfolgende Beispiel zeigt, dass schon kleinste Veränderungen der Lichtverhältnisse zu folgenschweren Unfällen führen können:

Ein 39-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag (29. September) um 16.30 Uhr mit seinem Auto in Pulheim auf der Farehamstraße aus Richtung Worringer Straße und beabsichtigte, nach rechts in das Parkhaus einzufahren. Eigenen Angaben zufolge soll er dabei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein, die ihn daran gehindert habe, einen auf dem Gehweg entgegenkommenden Fußgänger (59) rechtzeitig zu erkennen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ermittlungen in der Sache hat das Verkehrskommissariat in Hürth übernommen. (bm)

