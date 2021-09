Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210929-3: Autos aufgebockt und Radsätze entwendet - Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Hürth (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Hürth die Räder von mehreren Autos abmontiert und entwendet.

Am frühen Mittwochmorgen (29. September) hat ein 52-Jähriger der Polizei des Rhein-Erft-Kreises gemeldet, dass unbekannte Täter die Räder seines Mercedes in Alt-Hürth entwendet haben. Die Unbekannten hatten das silberne Auto zwischen Dienstag (28. September) 19.30 Uhr und Mittwoch (29. September) circa 5.15 Uhr auf alte Reifen aufgebockt und den Reifensatz samt Felgen entwendet. Das Auto war auf der Straße 'Schlangenpfad' geparkt. Gegen 8 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass auf einem Parkplatz an der Sudentenstraße in Hermülheim das Auto eines Langzeitparkers aufgebockt wurde und die Räder fehlen.

Am Dienstag (28. September) hat ein 54-Jähriger gegen 10.30 Uhr bemerkt, dass Unbekannte über Nacht die Reifen und Felgen seines Transporters entwendet hatten. Er hatte den Fiat am Montagabend (27. September) gegen 18 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Straße 'Kiebitzweg' abgestellt. Als der Mann den weißen Lieferwagen am nächsten Morgen benutzen wollte, sah er, dass die unbekannten Täter das Fahrzeug auf Stein- und Holzblöcken aufgebockt hatten.

Da die Tatbegehung vermutlich mit einem hohen Zeitaufwand und Lärm verbunden war, erhoffen sich die Ermittler die Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die Beobachtungen diesen Fällen gemacht haben und Hinweise den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell