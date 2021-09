Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210930-1: Unbekannte stahlen Generator und Rüttelplatte

Bergheim/Wesseling (ots)

Der Polizei liegen Anzeigen zu Diebstählen aus einem Trafohaus und von einer Baustelle vor.

In der Zeit zwischen Dienstag (28. September) 14 Uhr und Mittwoch (29. September) 12.15 Uhr brachen Unbekannte die Zugangstür zu einem ehemaligen Trafohaus am Kentener Weg in Quadrath-Ichendorf auf. Sie stahlen daraus ein Zelt und einen Generator.

Weitere Unbekannte entwendeten zwischen 17 Uhr und 8 Uhr derselben Wochentage von einer Baustelle im Neubaugebiet an der Rheintalallee in Wesseling eine Rüttelplatte, die an oder mit einer Baggerschaufel gesichert war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Täter den Kleinbagger bewegten und die damit ungesicherte gelbe Platte des Herstellers "Boomer" wegtrugen.

In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute nutzen. Daher hoffen die Ermittler auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: "Wer hat an einem der beiden Tatorte Fahrzeuge oder Personen bemerkt, die sich auffällig verhielten oder Gegenstände verluden?".

Hinweise nehmen im erstgenannten Fall die Ermittler des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim, im letztgenannten Fall die des Kriminalkommissariates 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 oder Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

