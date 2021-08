Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Verletzte bei Unfall auf A31

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es auf der A31 bei Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Drei Personen wurden dabei verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleintransportes war gegen 8 Uhr in Richtung Emden unterwegs. Als er unvermittelt nach links auf die Überholspur wechselte, musste ein 30-Jähriger seinen VW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den VW auf. Der unbekannte Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des VW, sein 44-jähriger Beifahrer sowie der Opel-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 0591/87715 in Verbindung zu setzen.

