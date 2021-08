Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 4 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle der Geschwister Scholl Schule in Geeste zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter setzten an dem dortigen Fahrradständer ein Damenfahrrad der Marke "Gazelle" sowie und ein blaues Kinderlaufrad in Brand. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, und die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

