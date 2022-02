Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wahlwies, Lkr. Konstanz) Rechtsfahrgebot missachtet, Spiegel gestreift und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen (23.02.22)

Wahlwies, K 6165 (ots)

Zu einer Unfallflucht mit Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro ist es am Mittwochmorgen zwischen Stockach und Wahlwies gekommen. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem Opel Corsa auf der Kreisstraße von Stockach kommend in Richtung Wahlwies. Auf Höhe eines Obsthofes kam ihr ein Auto mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die 49-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch ein Streifen der beiden Außenspiegel nicht mehr verhindern. Im Rückspiegel sah sie noch, wie der unbekannte Fahrer ein weiteres Auto überholte und seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um eine rote neuere Limousine der Marke Audi oder Mercedes handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell